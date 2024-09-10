Последствия для Тегерана наступят сразу, когда будет фактически подтверждено, что состоялась передача баллистических ракет в РФ.

Министерство иностранных дел Украины рассматривает все опции реагирования на вероятную передачу Ираном баллистических ракет в Россию, включая вариант разрыва дипломатических отношений. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий.

В частности, он ответил на вопрос УНИАН, будут ли разорваны дипломатические отношения с Ираном в связи с сообщениями в медиа о передаче баллистических ракет в Россию. Как отметил спикер, возможная передача Ираном баллистических ракет в Россию - это абсолютно неприемлемое для Украины развитие событий.

"Украина выразила свою жесткую позицию о том, что это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских отношений. Я могу еще раз подтвердить, что действительно наше предупреждение остается в силе", - отметил Тихий. Видео дня

Спикер добавил, что 9 сентября в МИД был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияр Амузегар, и ему в жесткой форме донесли эту позицию о разрушительных последствиях.

"Я не буду уточнять сейчас, что именно имеется в виду под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатическую позицию. Но, могу сказать, что все опции, включая ту, которую вы назвали (разрыв дипотношений - УНИАН), есть на столе. Если действительно, эта передача состоялась, и факт такого применения будет зафиксирован, ... то, соответственно, будут наступать следующие последствия", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что речь идет не только о безопасности Украины, не только об украинско-иранских отношениях и даже не только о российско-иранских отношениях.

"На самом деле, контекст этих действий Ирана шире, и углубленное военно-техническое взаимодействие между Ираном и Россией создает прямые угрозы безопасности всему региону Европы и Ближнего Востока. То есть, по меньшей мере два региона под угрозой из-за этого усиленного военно-технического сотрудничества. Поэтому мы призываем наших партнеров и международное сообщество усилить давление на официальный Тегеран, на Москву с целью сохранения международного мира и безопасности и нивелирования тех угроз, которые это сотрудничество несет для Европы и Ближнего Востока", - сказал Тихий.

Он отметил, что МИД очень внимательно следит за развитием этих событий, и анонсировал шаги от внешнеполитического ведомства в этом направлении.

Передача Ираном баллистических ракет России

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз получил информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты. По словам представителя Еврокомиссии Петера Стано, реакция блока на эту новость будет быстрой, намекнув на санкции.

В свою очередь иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил поставки ракет в Россию - в то время, как менее чем сутки назад миссия Ирана в ООН отвергла обвинения о передаче баллистических ракет малой дальности в РФ.

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