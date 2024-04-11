Он отметил, что если бы было достаточное количество людей, "война была бы совсем другой сейчас".

Ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал о самых насущных потребностях Вооруженных сил Украины на фронте. Как заявил он в интервью "Украинской правде", приоритет номер один на фронте - это люди.

"Нет людей - нет всего остального. Если бы было достаточное количество людей, война была бы совсем другой сейчас".

Говоря о материальных потребностях ВСУ, Чмут отметил, что в первую очередь - это боеприпасы всей номенклатуры.

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"В приоритете артиллерийские снаряды, минометные мины, дальнобойные средства поражения тактического и оперативно-тактического уровня, хотелось бы и стратегического уровня. Далее: бронетехника, БТР, БМП. В этом списке не будет танков, по моему мнению, сейчас это не приоритетное. Нужен также медико-эвакуационный транспорт, средства радиотехнической борьбы. Здесь не будет беспилотников-разведчиков, поскольку мы довольно неплохо и хорошо насыщаем их со стороны государства, волонтеров, партнеров", - отметил он.

Кроме того, говорит Чмут, еще нужны коллективное пехотное вооружение, транспорт, логистика, инженерная техника, и в целом - "безграничные потребности всего".

Говоря о предстоящем контрнаступлении россиян, он отметил. что РФ готовит дополнительно 300 тысяч мобилизованных, но в какой регион будет направлен этот ресурс - пока неизвестно, по его мнению, россияне сейчас еще сами формируют будущие планы.

Кроме того, комментируя обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, Чмут отметил, что если бы такие атаки происходили зимой, и люди бы замерзали - это требовало бы от Запада действенной и быстрой реакции

"А что мы видим сейчас? Ничего вообще. Впереди лето. Летом потребление электричества растет, потому что нужно охлаждать все. Дальше осень. Как мы зайдем в эту зиму? Будет точно тяжелее, чем в предыдущем году", - отметил он.

Мобилизация в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский, говоря о запланированном количестве людей для мобилизации в Украине, отметил, что "полмиллиона нам не нужно". Что касается того, сколько человек будет мобилизовано, Зеленский заявил, что "пока не готов это сказать".

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что отсидеться никому не удастся и призвал поддерживать защитников и словом, и делом и присоединяться в ряды ВСУ. По его словам, чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни.

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