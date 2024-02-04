Проникнуть со стороны РФ через украинскую границу пыталась полноценная боевая вражеская диверсионно-разведывательная группа из 10 человек, среди которых были саперы и минометчики.

Помощник командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин рассказал детали о действиях группы российских диверсантов, которые на Сумском направлении пытались прорваться через украинскую границу, получили жесткий отпор и отступили назад.

В эфире общенационального телемарафона он сообщил, что вражеская ДРГ состояла из 10 оккупантов и обычно именно такое количество подготовленных диверсантов используется врагом в одной группе, с целью проникновения на украинскую территорию.

"Они добираются со стороны РФ до границы Украины, затем там готовятся для перехода. Десять человек - это обычная группа. Ранее определенным признаком, что готовится мероприятие ДРГ, когда в небе активизируются разведывательные беспилотники противника, изучающие местность и пути возможного захода и отхода. Изучают общую обстановку, пытаются зафиксировать как меняются наши наблюдательные посты на границе. Уже после этого осуществляется переход группы на нашу территорию. Сейчас они немножко изменили тактику, но наши бойцы также приобретают опыт и постоянно тренируются", - акцентировал Силкин.

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Он отметил, что на этот раз пыталась проникнуть полноценная боевая вражеская диверсионно-разведывательная группа из десяти человек, среди которых были саперы, знающие как разминировать территорию, а также минометчики.

В результате боя российские диверсанты понесли потери, но, чтобы не дать возможность установить их личности, при уходе на территорию России, они всех забрали обратно с украинской территории.

"То, что мы наблюдали, три оккупанта были ранены или погибшие. Они не дают нам шанса узнать кто это был. Они альпинистскими кошками вытаскивают членов группы и прикрываясь артиллерией отходят назад",- подчеркнул Силкин.

Российские диверсанты

Вечером 3 февраля на Сумском направлении российская диверсионно-разведывательная группа в составе десяти оккупантов пыталась пересечь границу Украины, но получили достойный отпор от украинских Сил территориальной обороны. Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что вражеская диверсионная группа понеся потери, сменила тактику и разделились на две группы. Одна из групп эвакуировали ликвидированных и раненых, другую - прикрывала артиллерия. В результате полуторачасового боя, враг понес потери и был отброшен далеко за пределы украинской границы.

Стоит отметить, что российские диверсанты уже не раз пытались проникнуть в Украину с севера. На днях в Сумской области был установлен запрет на движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны возле границы, чтобы недопустить потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области.

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