Противник понес потери, отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

Российская диверсионно-разведывательная группа в субботу вечером, 3 февраля, на Сумском направлении пыталась пересечь границу Украины, был затяжной бой - украинские воины из Сил территориальной обороны дали достойный отпор врагу.

Движение вооруженной группы вражеских диверсантов, в которую входили 10 оккупантов, наши защитники заметили вчера в 18:20 неподалеку Глуховской громады, открыли огонь по противнику и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона, написал в своем Telegram-канале генерал-лейтенант Сергей Наев - командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

По его словам, противники понесли потери и изменили тактику - разделились на две группы. Одна из групп взялась за эвакуацию ликвидированных и раненых, ее прикрывала артиллерия.

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"...Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контрдиверсионная группа. Победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что РФ на нашей земле уже понесла колоссальные потери в живой силе. Общие потери российской армии на сегодняшний день в Украине составляют приблизительно 388 тысяч 750 оккупантов. Кроме того, противник потерял очень много техники, в том числе 11 818 боевых бронированных машин и 6 343 танка.

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Российские диверсанты уже не раз пытались проникнуть в Украину с севера. В частности, 11 января стало известно, что в Черниговскую область проникла вражеская ДРГ и расстреляла машину, в которой находился гражданский. Жертвой диверсантов оказался мужчина, 1961 года рождения, который работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

Стоит отметить, что украинская сторона активно работает над укреплением своей северной границы. Глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус утверждал, что РФ достаточно быстро способна собрать достаточное количество сил на границе, чтобы осуществить наступление на Черниговскую область.

Позже военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что повторное наступление из Беларуси России не под силу. По его словам, чтобы снова идти на Киев, противнику надо собрать 120 тысяч элитно подготовленных и всем обеспеченных захватчиков, а у РФ таких сил нет.

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