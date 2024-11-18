При этом за день оккупанты теряли убитыми и ранеными по 70-80 человек.

В Торецке Донецкой области продолжаются бои, Силы обороны сдерживают продвижение врага. Об этом сказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

Она отметила, что в течение сегодняшнего дня бои велись в Торецке, враг пытался вклиниться в нашу оборону, однако получил отпор. По ее словам, враг медленно продвигается, а в то же время за минувшие сутки Силами обороны убито около 20 оккупантов и около 50 ранены.

"Продвижение у них в Торецке действительно минимальное. За месяц они продвинулись буквально на одну улицу и в это время ежедневно "клали" по 70-80 человек, чтобы продвинуться на несколько домов", - отметила Бобовникова.

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Также она рассказала о ситуации возле Часового Яра, отметив, что там сложно, враг накапливает значительные ресурсы. По ее словам, в частности, это происходит и за каналом возле Часового Яра. Бобовникова подчеркнула:

"Личный состав армии РФ перебегает через канал и пытается там накапливаться. Их там уже довольно много, хотя мы стараемся всеми силами останавливать эти продвижения, не давать закрепиться".

По ее словам, Силы обороны перерезают врагу логистические пути, чтобы оставлять их без оружия, без продуктов и воды, с тем, чтобы они не могли там оставаться надолго.

Война в Украине - ситуация в Торецке

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе аналитик BILD Юлиан Рёпке отмечал, россияне уже контролируют около 70% территории города Торецк. ВСУ не удалось выбить россиян из центра Торецка, несмотря на многочисленные попытки.

Аналитик отмечал, что продолжаются жестокие уличные бои за каждый многоквартирный дом. Город, где когда-то жили до 50 000 человек, превращен в руины.

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