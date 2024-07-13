Военные рассказали, что россияне совершенствуют "шахэды" и могут управлять ими в режиме реального времени.

Военные противовоздушной обороны рассказали, что российские "шахеды" постоянно совершенствуются и их становится все труднее уничтожить, когда они летят на украинские города. Основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь именно тогда РФ массово выпускает дроны, поскольку их хуже видно, рассказали украинские защитники "Радио свобода".

"Юг Украины, Херсонская область. На одном из секторов, первой линии обороны, вместе с артиллерией и пехотой работают и подразделения ПВО. Их задача - не пропустить российские летающие объекты с левого на правый берег Днепра. Одни из самых результативных - бойцы 38-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника", - говорится в материале.

Так, командир батареи 38-го зенитно-ракетного полка "Сич" рассказал, что они получают различные задачи, одна из них - прикрытие инфраструктурных объектов. В то же время он пояснил, что военные не базируются возле самих этих объектов, а находятся на входе, чтобы пропустить как можно меньше вражеских воздушных целей на мирную территорию.

Видео дня

"Мы стараемся как можно меньше пропустить на мирную территорию всего, что летит - "шахеды", ракеты, разведывательные БПЛА. Мы сбиваем много, но хотелось бы больше", - подчеркнул военный.

Также ПВО-шники отметили, что вражеские "шахеды" совершенствуются. Так, у них стало значительно больше цифровых компонентов и, вполне вероятно, что беспилотником россияне уже могут управлять в режиме реального времени, чего не было раньше.

Кроме того, военные рассказали, что основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь россияне делают ставки, что тогда воздушную цель видно гораздо хуже.

"Я думаю, здесь логика очень проста, все развивается по пути наименьшего сопротивления. Ночью "шахеда" видно значительно хуже и ночью люди более уставшие. Также это речь и о цинизме врага, ведь ночью люди не хотят идти в укрытие и, соответственно, жертвы от поражений значительно больше. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать нашим согражданам - не игнорируйте ракетные опасности, прячьтесь", - подчеркнул командир.

Чем военные сбивают цели РФ?

Трое военных из одного расчета полка рассказали, что уничтожают вражеские цели благодаря американскому переносному зенитно-ракетному комплексу 80-х годов FIM-92 Stinger, который дооснащен тепловизионным прицелом Thermion.

"Труба одноразовая, один выстрел - одна цель, тогда тепловизор снимаем и ставим на другую трубу. Первый мой "шахед" шел на высоте 1000 метров и на дальности 1500 метров, но все сложилось хорошо, и мы попали в него. Вообще первые пуски - было сложновато, но сейчас - как стакан воды выпить", - рассказал боец 38-го зенитно-ракетного полка "Пикассо".

Также украинские ПВО-шники используют советский ПЗРК "Игла" и турецкий пулемет Canik M2 QCB. А следить за воздушной обстановкой помогает планшет и специальное программное обеспечение "Вираж". Именно благодаря этой программе, бойцы могут предвидеть направление воздушных целей и заранее выдвигаться на их перехват.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Россия готовит новые атаки на Волчанск. Захватчики пытаются перегруппироваться и подготовить подразделения для новых нападений.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил о риске обострения атаки России с севера. Он подчеркнул, что проблему игнорировать нельзя.

"Это для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: "а может, не будет?" - поделился Буданов.

Вас также могут заинтересовать новости: