Больше всего боестолкновений на Покровском направлении, начались штурмы в районах Уманского и Водяного.

Горячей остается обстановка на Покровском направлении, где количество боестолкновений возросло до 18. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Добавились вражеские штурмы в районах Уманского и Водяного. 12 атак агрессора украинские воины успешно отбили, еще шесть продолжаются", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация вдоль всей линии соприкосновения остается сложной, в то же время, контролируемой Силами обороны Украины.

Видео дня

С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 71.

На Харьковском направлении захватчики уже 10 раз осуществляли штурмовые действия. Бои до сих пор продолжаются вблизи Волчанска, Тихого, Старицы и Нескучного. В районе населенного пункта Приколотное враг ударил четырьмя КАБами.

По данным Генштаба, на Купянском направлении агрессор нарастил количество штурмовых действий до 11, активно применяет авиацию. Так, в районе Стальмаховки было сброшено четыре КАБа и еще один по городу Купянск. Вблизи Райгородки враг наносит поражение неуправляемыми авиационными ракетами. Отмечается, что на некоторых участках украинские защитники проводят активные ответные действия.

На Лиманском направлении кроме Торского, противник атаковал Силы обороны в районе Терн и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении враг активизировался неподалеку Белогоровки и Верхнекаменского. Здесь зафиксировано четыре боестолкновения, два из них еще продолжаются.

В Генштабе сообщили, что на Краматорском направлении оккупанты нарастили количество штурмовых действий до семи. Кроме Клещиевки, враг пытался прорвать нашу оборону возле Нового, Ивановского и Андреевки. Силы обороны держат рубежи.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отбили семь штурмовых действий российских оккупантов. В районе Победы враг нанес поражение двумя КАБами. На данном направлении продолжается еще два боестолкновения.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу пять попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко спрогнозировал, что через два месяца Силы обороны Украины на определенных направлениях фронта будут переламывать ситуацию в свою пользу.

Он отмечал, что этому должна помочь военная помощь от США, донаты украинцев и мастерство и отвага представителей Сил обороны

Он отметил, что в районе населенного пункта Глубокое (Харьковская область), где противник имел частичный успех, ВСУ удалось стабилизировать, продвижения врага нет и ведется работа по выбиванию противника с тех позиций, которые он занял.

Федоренко сообщал, что в Волчанске противник "жмет" очень сильно, потому что для них принципиально важно оккупировать Волчанск и образовать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки войск.

Вас также могут заинтересовать новости: