Качество пехоты врага просело, говорит военный.

Управление российскими войсками становится профессиональнее, однако качество пехоты РФ наоборот ухудшается. Об этом рассказал командир 1-й роты 2 ШБ 3 ОШБр с позывным "Мося".

"Сейчас стараются не завязываться в городские бои. У них и так потери колоссальные, а в населенных пунктах у них потери еще больше. Тактика у них чрезвычайно простая. Они малыми пехотными группами атакуют по линии фронта. Пробуют нащупать какое-то слабое место. Где получается провалить – они туда начинают усиливать натиск и продавливать подразделения", – пояснил он в интервью ТСН.

В то же время он добавил, что россияне развиваются.

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"Я сказал бы, что развивается их управление, оно стало более профессиональным. Их штатная структура им помогает в этом, потому что она более подходящая для современных боевых действий. Они быстро обучаются, все анализируют. Они не стесняются использовать наш опыт и масштабировать его. Управление у них определенно растет, но качество пехоты у них наоборот просело. Они начинают пренебрегать подготовкой своих бойцов и отправляют их практически без подготовки на боевые задачи", – продолжил военный.

По словам "Моси", от момента подписания контракта до попадания российского штурмовика в плен или его ликвидации на фронте проходит в среднем три недели.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирные украинские города. В Донецкой области россияне обстреляли Дружковку, известно о семи раненых. Под ударом оказались также Сумы и Запорожская область.

Тем временем россияне решили пойти в газопроводный штурм под Суджей Курской области. Информацию об операции случайно слили в сеть на стадии подготовки. Часть группы погибла от огня со стороны Сил обороны, остальные оккупанты банально задохнулись.

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