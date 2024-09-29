По словам Кухарчука, противник постоянно пытается осуществлять штурмовые действия на бронетехнике и на мотоциклах.

На участке ответственности Третьей штурмовой бригады соотношение потерь в боях с российскими оккупантами достигает 12 к 1 – не в пользу врага.

Такое заявление в эфире телеканала "Мы – Украина" сделал командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук. При этом он отметил что, как тактическая, так и оперативная ситуация остается сложной.

"Несмотря на штурмовые действия, которые мы время от времени проводим, сбивая наступательный потенциал 20-й армии РФ, они все равно этот наступательный потенциал пытаются всячески восстанавливать. Противника уничтожаем на самом деле большое количество. Если говорить о соотношении потерь на нашем участке фронта наверняка будет где-то 1 к 10, 1 к 12. Но, несмотря на это, ситуация сложная", – подчеркнул он.

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По словам Кухарчука, противник постоянно пытается осуществлять штурмовые действия на бронетехнике и на мотоциклах.

"Применяет FPV, применяет различные дроны. Применяет целый спектр мероприятий, которыми хочет достичь успеха – а именно прорыва к населенному пункту Боровая (Харьковская область, – УНИАН). На самом деле, мы стоим крепко, но ситуацию менее сложной это не делает", – констатировал военный.

Потери России в Украине

По состоянию на утро субботы, 28 сентября, по официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 650 640 российских захватчиков.

К тому же, враг несет ощутимые потери в технике. По оценке Генштаба, оккупантами потеряно 8860 танков, 17438 бронированных машин, более 16 тысяч различных беспилотников, 18733 средства артиллерии, и тысячи единиц другой техники.

Стоит также упомянуть и о 29 уничтоженных кораблях и катерах РФ. Кроме того, украинские военные "приземлили" уже 369 самолетов и 328 вертолетов вражеской армии.

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