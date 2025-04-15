Вениславский не исключил, что мог иметь место "слив" информации российским оккупантам.

16 апреля на комитете Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут рассматривать российский удар по центру Сум в Вербное воскресенье, который унес жизни 35 человек.

Об этом сообщил представитель этого комитета, народный депутат Федор Вениславский. В эфире "Радио Свобода" он акцентировал, что комитет будет выяснять, действительно ли накануне происходил сбор военных для награждения.

"Наши народные депутаты распространили уже информацию о том, что там действительно должно было быть награждение. Этой информацией уже оперируют российские пропагандистские каналы, оправдывая свой террористический удар тем, что действительно там было награждение. У меня нет сейчас информации, было или не было. Но, судя по косвенным фактам, какое-то собрание там планировалось", – подчеркнул Вениславский.

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Он добавил, что "определенное количество" военных погибло в результате атаки РФ на Сумы. По словам нардепа, это могло быть "следствием случайных действий":

"В условиях войны в Сумах много военнослужащих, в том числе по делам семейным, личным, военным они могли там находиться".

Вениславский заявил, что это один из вопросов, который на заседании комитета планируют задать военному руководству, Министерству обороны, начальнику Генерального штаба.

В то же время на вопрос о том, мог ли иметь место сознательный "слив" информации врагу, он сказал:

"Во-первых, это компетенция Службы безопасности Украины. Во-вторых, если действительно имело место какое-то собрание военных и по той локации был нанесен ракетный удар, то, безусловно, Россия эту информацию откуда-то получила. Откуда она могла получать? Очевидно, ее кто-то из врагов украинского народа, украинского государства российской стороне предоставил".

Атака на Сумы

Утром в воскресенье, 13 апреля 2025 года, российские оккупационные войска нанесли удар по центру Сум. По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, враг атаковал город двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23.

В результате удара погибли 35 человек, в том числе двое детей. Более 120 человек пострадали. Российская атака также вызвала существенные разрушения.

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