В настоящее время подробной информации о последствиях ударов нет.

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе в Запорожской бласти утром, 19 сентября, прозвучало сразу несколько взрывов. Пока подробности об их последствиях отсутствуют.

"В пока оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать", - сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, местные жители сообщают о более пяти взрывах. Громче всего было в районе "Автоцветлита". В настоящее время подробной информации о последствиях ударов нет.

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"Ждем подробностей от наших военных", - добавил мэр.

Ситуация в Мелитополе - последние новости

Легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что продвижение ВСУ и их постепенное приближение заставляет оккупантов в Запорожской области паниковать. В частности, из Токмака, который находится на пути в Мелитополь, российские оккупанты уже эвакуировали "паспортный стол", а также вывезли сотрудников ФСБ России и часть так называемой "администрации".

По данным Генерального штаба Збпройних сил Украины, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

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