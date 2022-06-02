Один человек погиб на месте обстрела, еще одного госпитализировали, но врачи не успели спасти жизнь.

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия сегодняшнего обстрела города.

"Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные постройки. Один человек погиб на месте обстрела, еще один - госпитализирован, но врачи не успели спасти жизнь. Также известно о еще двух раненых", - рассказал городской голова.

Кроме того, на одном из адресов поврежден газопровод, без газа остались 80 абонентов. По другому адресу - прорыв водопровода.

"В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без света, сейчас энергетики оперативно все отремонтировали. Сегодня коммунальщики раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна. Также они помогут вывезти крупногабаритный мусор и навести порядок возле домов", - добавил Сенкевич.

Как сообщал УНИАН, россияне обстреляли Николаев из артиллерии. В городе были слышны взрывы, мэр призвал людей быть максимально осторожными и держаться подальше от окон.

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