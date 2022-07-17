На сегодня российские оккупанты так и не смогли полностью захватить Луганскую область - два населенных пункта региона до сих пор находятся под контролем ВСУ. Однако там ежедневно идут ожесточенные бои.
Группировка Объединенных сил в Facebook показала то, что видят круглосуточно украинские воины из Национальной гвардии Украины на Луганщине.
"Бои не утихают ни на минуту. Война продолжается! Помните, что по всей линии фронта наши военные в сверхчеловеческих условиях борются за нашу с вами жизнь", - говорится в комментарии под видео.
Накануне Гайдай сообщал, что украинские военные остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом.
"Россияне ставят целью захватить стратегически важный для них автодорога уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам", - подчеркнул Гайдай.
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