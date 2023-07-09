На востоке по всем направлениям наступления врага продолжаются горячие бои, а на юге продолжаются тяжелые бои на направлениях наступления наших сил обороны.

В Министерстве обороны Украины проинформировали о ситуации на восточном и южном фронтах. На всех направлениях наступления врага продолжаются горячие бои - Авдиевском, Марьинском, Купянском, Лиманском.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, сегодня ситуация на этих участках не претерпела существенных изменений. На Бахмутском направлении враг находится в обороне.

"На южном фланге есть определенное продвижение наших войск. на северном фланге бои без изменения положений", - заявила заместитель министра.

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На юге, по информации Маляр, на направлениях наступления наших сил обороны - Мелитопольском и Бердянском, продолжаются тяжелые бои.

"Продолжается процесс закрепления на достигнутых рубежах. Наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, в готовности к продолжению наступательных действий. Активная работа Сил обороны Таврического направления продолжается", - сообщила она.

Ситуация на фронте по состоянию на 9 июля 2023-что известно

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что россияне сосредоточили основные усилия на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток там произошло 27 боевых столкновений.

Кроме того, отмечается, что ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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