Оккупанты не достигнут на фронте больших успехов до инаугурации Трампа, - военный

При этом, воин отметил, что враг продолжает давить на фронте, применяя максимум своих ресурсов.

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, у врага не будет значительных успехов на фронте. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" сказал аэроразведчик 68 егерской бригады с позывным "Гусь".

По его словам, за несколько недель, оставшихся до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, россиянам не удастся усилить свою позицию.

При этом, военный говорит, что враг продолжает давить на фронте, применяя максимум своих ресурсов.

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"Я думаю, что им не удастся за эти три недели как-то существенно переформироваться, начать какие-то новые операции, значительно продвинуться. Они и так применяют максимально то, что у них есть, и давят на нашем направлении... Я, конечно, не могу делать никаких конкретных оценок, но до инаугурации Трампа, с моей субъективной точки зрения, каких-то больших успехов, на которые они рассчитывают, за это время они не достигнут", - сказал "Гусь".

Война в Украине - новости с фронта

В Нововасильевке, что к югу от Покровска Донецкой области, сложилась тяжелая ситуация. Российские оккупационные войска в течение 30-31 декабря 2024 года и 1 января 2025-го проводили активные штурмовые действия на село с юга и востока. Враг преобладает в живой силе, что может стать решающим фактором, говорят в DeepState.

Между тем заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин сообщил, что россияне пробиваются к реке Оскол и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). В районе населенного пункта Двуречная оккупанты постоянно проводят попытки перехода, при том достаточно дерзкие. По его словам, действия армии РФ создают угрозу для Купянска и Боровой.

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