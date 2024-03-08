"Скорая" доставила ребенка в больницу, медики диагностировали взрывную травму и контузию.

Из-за обстрела российских оккупантов Херсона пострадал ребенок. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что в результате попадания авиабомбы в дом пострадал 7-летний мальчик.

"Скорая" доставила его в больницу. Медики диагностировали взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему помощь", - говорится в сообщении.

Также на месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже, их эвакуировали в безопасное место.

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В пятницу, 8 марта, враг обстрелял Донецкую область. Оккупанты атаковали поселок Южное, город Северск и село Бердычи. Как результат - ранены четверо гражданских.

Сейчас прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Всего в течение суток горячее всего было на двух направлениях. В частности, на Новопавловском направлении российские оккупанты пытались 18 раз прорвать украинскую оборону, а на Авдеевском направлении отражено 14 атак врага.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Голубовка, Синьковка, Котляровка Харьковской области.

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