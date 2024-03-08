В частности, на Новопавловском направлении российские оккупанты пытались 18 раз прорвать украинскую оборону, а на Авдеевском направлении отражено 14 атак врага.

В течение суток горячее всего в противостоянии с российскими захватчиками было на двух направлениях линии фронта.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети. "В течение суток произошло 74 боевых столкновения", - говорится в сводке. В частности, на Купянском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Голубовка, Синьковка, Котляровка Харьковской области.

Также, на Лиманском направлении украинскими воинами отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Макеевка Луганской области и в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Макеевка и Белогоровка Луганской области; Терны и Серебрянка Донецкой области.

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При этом, на Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гольмовский и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Нью-Йорк и Григорьевка Донецкой области.

В то же время, на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоалександровка, Прогресс, Новобахмутовка, Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Кроме того, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

Вместе с тем, на Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, среди них город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Новотягинка.

Война в Украине: новости

На Таврическом направлении Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 360 российских оккупантов, более 300 беспилотников и несколько единиц дорогостоящей техники. Украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор-М-2" и автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

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