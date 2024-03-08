Оккупанты атаковали поселок Южное, город Северск и село Бердычи.

В Донецкой области российские оккупанты ранили четырех гражданских. Об этом информирует Донецкая областная прокуратура (ДОП).

Отмечается, что под процессуальным руководством ДОП начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"8 марта 2024 года армия РФ осуществила артиллерийский обстрел поселка Южное Бахмутского района. Осколочное ранение получил 23-летний мужчина, который находился во дворе. Ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также в ДОП сообщили, что в городе Северск от попадания ударного FPV-дрона по гражданскому автомобилю получили телесные повреждения два человека: 64-летний водитель доставлен в больницу с ожогами в тяжелом состоянии, а его пассажир 85 лет - с контузией и ранением руки. Кроме того, под прицел войск государства-агрессора попало село Бердычи Очеретинской ОТГ, в результате чего получила травмы местная жительница 68 лет.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - отметили в прокуратуре.

Война в Украине - последние новости

В течение суток горячее всего было на двух направлениях. В частности, на Новопавловском направлении российские оккупанты пытались 18 раз прорвать украинскую оборону, а на Авдеевском направлении отражено 14 атак врага.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Голубовка, Синьковка, Котляровка Харьковской области.

Также УНИАН сообщал, что Силы обороны за сутки поразили десяток позиций оккупантов. Так, были поражены три вражеские станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

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