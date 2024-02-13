Есть информация о привлечении к войне против Украины граждан Сомали, Непала и других стран.

Россия активно формирует группы наемников за рубежом: ищет как людей с боевым опытом, так и готова учить с нуля. Такой подход для РФ выгоднее, чем проведение мобилизации внутри страны, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Когда речь идет об обучении с нуля, то это, скорее всего, будет неквалифицированный специалист, и судьба его – это участие в "мясных штурмах" и быстрая гибель. Есть информация и о сомалийцах, и о (гражданах) Сьерра-Леоне, Кубы и Непала. Очень важно, что большинство правительств государств, где фиксируется работа сетей российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность и даже дипломатично выступают с заявлениями и обращениями к своим гражданам не идти на такое сотрудничество", – отметил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Однако, по словам представителя ГУР, в странах с небольшим доходом те 1,5 - 2 тысячи, которые предлагает Россия, могут выглядеть заманчиво. К тому же, российские рекрутеры обещают наемникам, что они будут заниматься охранной деятельностью, а не участвовать в боевых действиях.

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"Сегодня действительно в Сирии, в частности, готовятся подразделения из местных наемников при посредничестве российских ЧВК. Конечно, это так называемые ЧВК, а на самом деле – это прокси российских спецслужб. Работа по набору наемников продолжается. Все планы по количеству от начала полномасштабного вторжения они в целом провалили, но не останавливаются. Для России выгоднее и дешевле искать наемников за рубежом, чем продолжать мобилизационные мероприятия внутри страны. Они боятся дестабилизации. Да и финансово это дешевле, чем обеспечивать собственных военных", – резюмировал Юсов.

Россия набирает наемников для войны против Украины

В Сирии готовят наемников для участия в войне против Украины. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, речь может идти о количестве до тысячи человек. В основном это люди с определенным боевым опытом, но это не обязательное условие.

Ранее CNN писало, что в войне против Украины на стороне РФ воюет около 15 тысяч жителей Непала. Отмечалось, что за участие в боевых действиях Москва предлагает им 2 тысячи долларов.

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