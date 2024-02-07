Первую партию наемников готовят возле Алеппо и аэродрома Kuweires, чтобы отправить в Украину.

Главное управление разведки Украины утверждает: "Сирия-Якутия-Бурятия - и на мясной штурм" - именно по такой схеме Россия вербует наемников на войну в Украине.

В ГУР рассекретили данные о первой партии, которую Россия готовит возле города Алеппо и аэродрома Kuweires (территория Сирии). Их тренировали для ведения уличных боев в Украине.

Речь идет о группировке в одну тысячу человек, утверждает разведка.

"После завершения выучки сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда - на территорию РФ. По прибытии на Россию им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию", - заявляет ГУР.

Ведомство публикует видео с сирийскими наемниками, получившими паспорта, сделанные за 5 дней:

По данным разведки, Россия вербует население Сирии через туристические фирмы. Зная о нищете, в которой живет большая часть населения, людям сначала обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии или же заманивают на более привлекательную должность где-то в Бурятии.

Однако, по итогу, в городе Улан-Удэ паспортизированных наемников мобилизуют в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады России (воинская часть 46108). Далее - бросают в бои в Украину

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", - дает оценку действиям РФ ГУР.

Наемников "Вагнер" могут вернуть в Украину - эксперт

По словам военного обозревателя Алексея Гетьмана, Россия может вернуть разделенных после смерти Пригожина наемников ЧВК "Вагнер" в Украину. В частности, могут сформировать подразделение из бывших участников организации, или же дополнить ими штурмовые подразделения армии РФ.

В России говорили, что скоро Украина сможет увидеть три подобные группы, общей численностью в 6000 человек. По мнению Гетьмана, вернут "вагнеровцев", которые были временно переброшены в Беларусь.

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