Одна из историй о героизме украинских защитников.

Во время боевых действий в Киевской области 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отметились героическим подвигом. Они сдержали наступление многотысячного вражеского войска.

О неравном противостоянии с российскими оккупантами поведал солдат с позывным "Киев" из 72 ОМБр. Видео с его рассказом опубликовал пресс-центр Генштаба на своей официальной странице на Facebook.

"Под селом было человек 500, а сверху их там или 3000 [было], или, может, дальше 15 000 стояло. 80 человек 72 ОМБр [удержали позиции] по восточному берегу реки Ирпень благодаря тому, что подорвали мост, и россияне не могли переправить основные силы. Они бросали понтоны, которые мы [разными способами] уничтожали", — сообщил "Киев".

Далее боец рассказал, что враги рассыпались по лесу, и украинские бойцы перестреливались с ними через реку. Оккупанты никак не могли перейти через Ирпень, так как 80 солдат 72 ОМБр держали оборону.

"Киев" также упомянул о зверствах, которые творили враги. Они изнасиловали, а затем повесили трех женщин. Убили сына одного из мужчин и вырвали ногти на руках последнего.

Воинам 72 ОМБр пытались помочь украинские подростки. Когда трое россиян уснули возле "Тигра", 16-летние парни вытащили из машины рацию и привезли в штаб к нашим солдатам. Они загрузили в транспортное средство 200 килограмм металлолома и спрятали среди него рацию, чтобы проехать через блокпосты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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