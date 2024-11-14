Пока что говорить об успешном наступлении войск РФ в Курской области не приходится, считает Снегирев.

Россия стремится вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что пока что россиянам это не удается.

"До 20 января 2025 года у Путина цейтнот (в шахматной игре – недостаток времени для обдумывания ходов, – УНИАН), и он постарается максимально использовать этот промежуток времени для решения задачи стратегического уровня – не тактического, не оперативного, а именно стратегического – по вытеснению Вооруженных сил Украины с занятых территорий в Курской области", – отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Снегирева, Курский плацдарм является важным козырем для Украины на возможных переговорах о завершении войны. Присутствие украинских войск на вражеской территории "ставит точку в российских хотелках" относительно диктата собственных условий окончания войны".

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"Поэтому неудивительно, что боевые столкновения в этом регионе носят такой ожесточенный характер", – добавил он.

Пока что говорить об успешном наступлении войск РФ в Курской области не приходится, считает Снегирев. Аналитик отметил, что Силы обороны успешно используют захваченные инженерно-фортификационные сооружения российских войск, и оккупанты вынуждены это признать.

"Речь идет о двух эшелонированных линиях обороны, на строительство которых из российского бюджета было потрачено порядка 200 миллионов долларов. Наличие этих подготовленных инженерных сооружений фактически сводит на нет все усилия российской стороны по вытеснению подразделений Сил обороны Украины из Курской области", – констатировал Дмитрий Снегирев.

Ситуация в Курской области

Россия стремится вернуть под свой контроль захваченные украинскими силами территории Курской области. Для этого она задействует присланный из КНДР контингент.

В Госдепе США подтвердили, что военные из Северной Кореи уже принимают участие в боях на Курщине. Отмечалось, что 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместились на территорию Курской области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что благодаря операции украинских сил в Курской области 50 тысяч оккупантов не могут быть переброшены на друге направления фронта.

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