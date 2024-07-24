Россияне смогли продвинуться на востоке нашего государства, утверждают в DeepState.

Российские захватчики оккупировали село Песчаное Донецкой области.

Противникам также удалось продвинуться в районах Прогресса и Волчьего, сообщили аналитики DeepState в Telegram. "Враг оккупировал Песчаное и продвинулся в Новоселовке Первой", - говорится на канале. Кроме того, аналитики сообщили о проблемах украинских воинов возле Прогресса.

"К нам обратились бойцы 1 и 3 батальонов 31 ОМБр, которые последние дни ведут оборону в окружении. Южнее Лозоватского враг образовал горловину, через которую приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9. Сейчас кацапы применяют тактику "блуждающих п*даров", задача которых подойти максимально близко к Ивановке", - отмечается в сообщении.

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По сведениям аналитиков, наши защитники из 31 ОМБр докладывали о рисках руководству батальонов, и оно их поддержало, однако "бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и в дальнейшем сидели в окружении - до последнего солдата". "Управление рот фактически отсутствует, поскольку их командиры ранены или погибли", - подчеркивается на канале.

В DeepState добавили, что на выходных оперативно-тактическая обстановка стала критической "из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад".

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Противники уже длительное время активно пытаются наступать на востоке Украины и смогли захватить ряд населенных пунктов. В частности, недавно в DeepState сообщили, что под контролем врагов оказалось село Прогресс Донецкой области.

Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поделился, что, в частности, в районе Прогресса продолжаются жесткие боевые действия. Стоит отметить, что РФ уже понесла огромные потери за время полномасштабной войны против Украины. Общие потери РФ на 24 июля 2024 года составляют примерно 570 120 оккупантов.

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