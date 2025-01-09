Основные усилия противника сконцентрированы на населенный пункт Боровая, утверждает Кудряшов.

В Харьковской области на фронте наблюдается несоразмерность между силами российских оккупантов и ВСУ, которые держат здесь оборону. По словам заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины Родиона Кудряшова, оккупантов в несколько раз больше.

"Там, где сейчас защищает Украину 3 ОШБр, должна держать оборону не одна бригада. Эта линия делится на батальоны, которые выполняют определенные задачи. То есть линию "режут" на соответствующие полосы ответственности. Так, например, у нас стоит механизированный батальон, а против него - дивизия РФ, напротив другого батальона - тоже дивизия.... То есть силы РФ превосходят нас по пехоте в несколько раз. Можете только представить, каким перечнем средств противник обладает против наших военнослужащих", - отметил офицер в эфире Radio NV.

Он привел пример: в батальоне 10-12 минометов, а в дивизии - в разы больше.

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По его словам, на участке, где действует 3 ОШБр, основные усилия противника сконцентрированы на населенный пункт Боровая, который стратегически является для них определенным логистическим хабом.

В то же время Кудряшов подчеркнул, что бригада уже в течение 8 месяцев выполняет задачи на этом направлении, и за это время ни разу не уступала позиции. Военный рассказал:

"Имею в виду, ротное-опорными пунктами, и линия соприкосновения плюс-минус на этом направлении является непоколебимой. Противник активизируется, скажем так, сезонами. Последний сезон это была осенняя кампания, когда противник пытался преодолеть наши рубежи, но в ответ получил контрдействия и лишился своей батальонной линии обороны. В целом, если говорить по флангам, то сверху противник преуспел, достигнув реки. И уже сформировал достаточно мощный плацдарм, и создает давление на фланги 3 бригады...".

По его словам, в целом противник, независимо от погоды, прибегает к штурмовым действиям, как пехотой с поддержкой артиллерии, так и к механизированным штурмам. Он уточнил, что механизированные штурмы выполняются колоннами, которые достигают не менее 6 бронированных машин, а недавно был вражеский штурм колонной из 15 машин, которые успешно ликвидированы бойцами бригады.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Напомним, недавно в Telegram-канале украинского проекта DeepState сообщалось, что российские захватнические войска оккупировали Лозовую и пытаются продвинуться к Новой Кругляковке, что в Изюмском районе Харьковской области. Аналитики сослались на опубликованное Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским видео, на котором изображено поражение российской колонны, которая проводила штурмовые действия в 2.05 км восточнее Новой Кругляковки.

Впоследствии представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что нет информации о взятии врагом города Лозовая. При этом отметил, что отсутствуют сообщения даже о каких-то серьезных боестолкновениях на том отрезке.

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