Первый замкомандира 3 ОШБр заявил, о чуть ли не главном достижении ВСУ.

"3 год и вторая армия мира еще даже Донбасс не взяла. А это первоочередная цель их СВО. А мы тогда думали, что продержимся месяца три, сравнивая силы. Сейчас Украина уже сделала невозможное", - заявляет первый заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Кирилл Беркаль.

Подполковник подчеркивает, что Украине удалось переломить "классику военной науки", проявив военное искусство.

"И благодаря этому мы до сих пор побеждаем", - отметил он в эфире "Суспільного радіо". Ранее он сообщал, что у российских оккупантов тяжелая ситуация с техникой, чего не скажешь о пехоте. Треть военнослужащих Россия набирает из тюрем, еще треть попадает в российскую армию, чтобы не попасть в тюрьму и последняя треть — те, кто едут "воевать с США" в Украине.

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Ранее УНИАН сообщал, что россияне придумали "новую" тактику продвижений под FPV-дронами. "Просто бегут толпой через поле в населенный пункт, чтобы дроны не успели забросать их вкусностями", - заявляет один из военных.

Кроме того, военный эксперт указал на признаки истощения российской армии. По его словам, "россияне как будто слабеют", что видно по многим показателям, а не только по замедлению темпов их продвижения на Донбассе.

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