Он отметил, что это впечатляющие кадры, потому что так называемая вторая армия мира вынуждена наступать на "Ладах".

Российские оккупанты на фронте ведут наступление на "Нивах" и "шестерках. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он обратил внимание на необычные кадры с передовой. "На одной записи четверо российских военных штурмовали украинские позиции под Покровском на автомобиле ВАЗ-2106 ("шестерка"). Все они погибли. На другом видео в атаку пошли три автомобиля "Нива", переоборудованные в военные пикапы. Их также уничтожили украинские дроны", - сообдил аналитик.

Перед этим Репке сообщал, что из-за нехватки бронетехники российские оккупанты доставляют солдат на линию фронта на китайских гольфкарах.

"Новые кадры показывают, что для продвижения в Украине россияне используют не бронетехнику, танки или китайские машины, а гражданские "Лады"", - констатировал обозреватель.

Репке отметил, что легковые автомобили должны частично выполнять задачи, предназначенные для бронетехники. "Это невероятная задача. Мы видим по украинским кадрам, что это приводит к огромным потерям... Это впечатляющие кадры, потому что так называемая вторая армия мира вынуждена наступать на "Ладах"", - иронизирует Репке.

Война в Украине: новости

В украинской разведке рассказали об уничтожении российского взвода в Запорожской области. Оккупантов ликвидировали во время учений по тактической медицине.

Согласно последним данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне около 727 250 солдат.

Вас также могут заинтересовать новости:

Вас также могут заинтересовать новости: