В Генштабе показали результаты молниеносной работы противотанковых комплексов в исполнении ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео уничтоженного российского танка. В результате удачной работы украинских защитников и противотанковых комплексов российская башня провалилась под асфальт.

Ролик появился в Facebook Генштаба.

"Что Javelin и NLAW делают с российскими танками", - говорится в описании видео.

На кадрах украинские защитники показали башню танка после того, как украинские военные нанесли удар по ней. Она провалилась под асфальт.

Ранее УНИАН сообщал, что один украинский танк вступил в бой с вражеской колонной. Украинским танкистам удалось уничтожить несколько единиц российской техники.

В то же время подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили колонну оккупантов. Момент попал на видео.

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