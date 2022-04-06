Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео уничтоженного российского танка. В результате удачной работы украинских защитников и противотанковых комплексов российская башня провалилась под асфальт.
Ролик появился в Facebook Генштаба.
"Что Javelin и NLAW делают с российскими танками", - говорится в описании видео.
На кадрах украинские защитники показали башню танка после того, как украинские военные нанесли удар по ней. Она провалилась под асфальт.
Ранее УНИАН сообщал, что один украинский танк вступил в бой с вражеской колонной. Украинским танкистам удалось уничтожить несколько единиц российской техники.
В то же время подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили колонну оккупантов. Момент попал на видео.