Оккупанты прикрылись дымом и начали отступать.

Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили колонну оккупантов.

Об этом сообщило командование ДШВ ВСУ в Facebook.

Вчера, 5 апреля, в одном из районов выполнения задач, мобильные противотанковые расчеты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ.

"Применив для прикрытия дымы, остатки оккупантов начали отступать. Вот так работают "Маруновые береты", - заметили десантники.

Ранее украинские военные из подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили колонну российской техники на Донетчине.

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