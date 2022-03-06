На Мариупольском направлении украинские военные осуществили контратаку.

Министерство обороны Украины сообщает, что украинские военные осуществили контратаку на Мариупольском направлении.

В результате сегодня украинские защитники уничтожили три вражеских танка, четыре БМП, два "Тигра" и около тридцати российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен.

"Оказавшись в плену россияне спели уже привычную для них песню о "мы не знали, куда нас отправляют". И все они знали. Два танкиста, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Остальные же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда. Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживать нашествие агрессора. Победа будет за нами", - говорится в заявлении ведомства.

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