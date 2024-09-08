В настоящее время часть населенного пункта контролируется то ВСУ то оккупантами.

Ситуация на Донецком направлении напряженная, однако инициативу перебирают на себя ВСУ - продвижение россиян к Покровску остановлено, а над Нью-Йорком поднят украинский флаг.

Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. "Наши ребята выполнили боевую задачу и разблокировали группу бойцов, которая все это время удерживала в полном окружении фенольный завод", - отметил он.

В настоящее время часть населенного пункта контролируется то ВСУ то оккупантами, но тенденция колеблется в нашу сторону. Свитан объяснил такую ситуацию тем, что врагу пришлось вывести часть подразделений с Торецкого и Часовоярского направлений, чтобы перебросить в Курскую область.

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"Кроме Покровского, на остальных направлениях ситуация стабилизирована", - подытожил полковник в запасе.

Война в Украине: новости

6 сентября на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего российские войска наступали на Покровском и Кураховском направлениях. В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

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