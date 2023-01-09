Во время последнего обмена вернулось 8 защитников Мариуполя, среди которых и военные с "Азовстали".

Соучредитель Ассоциации семей защитников Азовстали Галина Клемпоуз заявила, что в российском плену до сих пор находятся около двух тысяч защитников "Азовстали". Среди пленных – женщины и мужчины.

Как отметила Клемпоуз в эфире телеканала "Эспрессо", во время последнего обмена вернулось 8 защитников Мариуполя. Некоторые из них находились на "Азовстали".

"Мы не можем публиковать точное количество, потому что это может повлиять на ситуацию. В плену до сих пор находится около двух тысяч защитников Азовстали – женщины и мужчины", – добавила она.

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Клемпоуз также рассказала о том, сколько длится прохождение всех нужных процессов после возвращения из плена.

"Это достаточно индивидуальные процессы. Какого-то определенного времени на определенные процедуры определить невозможно, все зависит от состояния здоровья. Если брать обобщенно – то это месяц-полтора желательно их не беспокоить. И чтобы они находились под наблюдением врачей с опекой родных людей рядом. Это индивидуальные моменты, потому что многие получили ранения в Мариуполе, многие защитники получили обострение состояния своего здоровья во время плена. Конкретных сроков назвать нереально", – резюмировала она.

Освобождение украинских военных из плена

В воскресенье, 8 января, состоялся очередной удачный обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула дом 50 воинов – 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

В 2022 году из российского плена удалось освободить почти 1600 человек, среди которых 1464 военнослужащих и 132 гражданских. Обмены пленными происходили совместными усилиями Офиса Президента, ГУР МОУ, СБУ и Минреинтеграции.

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