Из плена страны-агрессора за 2022 год удалось освободить почти 1600 человек, среди которых – военные и гражданские.

Из российского плена в уже прошлом году удалось освободить почти 1600 человек, среди которых – военные и гражданские.

Об этом сообщается в Telegram-канале Мининтеграции Украины.

Всего за 2022 год из российской неволи удалось освободить 1464 военнослужащих и 132 гражданских. Обмены пленными происходили совместными усилиями Офиса Президента, ГУР МОУ, СБУ и Минреинтеграции.

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Социальное сопровождение освобожденных из плена и первичную помощь обеспечивает Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.

31 декабря Украина провела большой обмен пленными

Последний обмен пленными в 2022 году состоялся 31 декабря. Домой вернулись 140 украинцев. Среди них – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо, защитники с Бахмутского направления.

Кроме того, среди тех, кто вернулся 31 декабря из российского плена, есть представитель коренного крымскотатарского народа, парамедик с "Азовстали" Асан Исенаджиев. С первого дня полномасштабного вторжения мужчина спасал жизни военных и гражданских.

Также удалось вернуть питбуля с "Азовстали" по кличке "Адик", который был эвакуирован вместе с защитниками Мариуполя, но затем вывезен в Россию и "подарен" Кадырову как трофей.

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