NYT пишет, что бои в селах и полях к востоку от города остаются нестабильными.

Усиленные украинские войска более чем на неделю застопорили российское наступление на город Покровск в Донецкой области - на одном из ключевых участков фронта. Однако, признаков того, что Россия отказалась от своей цели продвижения к городу, нет, пишет The New York Times.

Отмечается, что бои в селах и полях к востоку от города остаются нестабильными, кроме того, российские войска продолжают наступать в других местах. Об этом говорят сражающиеся там военнослужащие.

В издании добавили, что в районе Покровска Украина усилила свои войска солдатами из двух бригад.

Видео дня

"Покровское направление стало неожиданностью", - признался командир танка из 93-й механизированной бригады Украины.

О присутствии в городе Нью-Йорк возле Покровска заявили и в 12-й бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины:

"Когда бригада была развернута в этом районе, ситуация на линии фронта была катастрофической. Несмотря на интенсивные бои, наши солдаты держат оборону".

Как показывают карты поля боев, наступление российских войск на Покровск остановили неделю назад около города Селидово. Но при этом российское наступление продолжилось в южном направлении, где российская армия почти окружила участок удерживаемой украинцами территории между городами Покровск и Курахово.

Украина контратакует на востоке - что помогло

Напомним, как писал Forbes, украинские войска контратакуют в нескольких секторах вдоль восточного фронта. Отмечалось, что Генеральный штаб ВСУ смог сформировать резервный отряд из примерно пяти бригад, в частности, за счет привлечения сил Национальной гвардии.

Указывалось, что в прошлом году Национальная гвардия Украины расширила и усилила несколько своих бригад, объединив их в так называемую "наступательную гвардию", в которую входят 12-я бригада "Азов", а также бригада "Кара-Даг", которая недавно заняла позиции к югу от Покровска и быстро контратаковала.

Вас также могут заинтересовать новости: