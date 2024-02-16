Пресс-секретарь рассказала о том, как российские захватчики проводят штурмы на юге и несут потери.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что ситуация на юге остается напряженной, усилилась активность FPV-дронов врага.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о текущей ситуации безопасности в их зоне ответственности. "В зоне ответственности Сил обороны юга ситуация остается достаточно напряженной. Потому что, несмотря на то, что предыдущие сутки были сравнительно спокойнее, чем предыдущие, все же не прекращает враг артиллерийской деятельности в рамках контрбатарейной борьбы, не прекращает и штурмов на левом берегу", - рассказала Гуменюк.

В то же время она отметила, что количество штурмов за минувшие сутки было фактически вдвое меньше предыдущего дня.

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"Также видим, что в связи с легким развеянием тумана усилилась активность FPV-дронов. Но мы продолжаем борьбу с ними: и огневым способом, и радиоэлектронной борьбой", - отметила пресс-секретарь.

Кроме того, Гуменюк отметила, что враг продолжает направлять артиллерийские обстрелы на жилые кварталы, социальную инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры. "Приоритетом врага остаются прибрежные населенные пункты правого берега. Поскольку стараются максимально давить на людей с продвижением своих нарративов о том, что они еще вернутся", - сказала она.

На вопрос о том, насколько мощными являются вражеские штурмы в Херсонской области, пресс-секретарь рассказала, что речь идет о штурмовых группах в пределах одного отделения. "То есть продолжается пехотный способ давления. Враг понимает, что использование бронетехники для него невозможно, потому что он ее будет мощно терять, а успеха это не дает", - отметила Гуменюк.

Так, группами 10-15 человек российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских войск, но возвращаются к своим с 70% потерь.

Пресс-секретарь также рассказала, что корабельную группировку захватчики сейчас держат ближе к Новороссийску, фактически не выдвигаясь в открытое море.

"Сейчас в Черном море наблюдаем два надводных корабля, которые несут службу по охране пункта базирования. И один - в Азовском, который накрывает надводную обстановку и контролирует проход гражданскими судами Керчь-Еникальского пролива", - сказала Гуменюк и добавила, что ракетоносителей среди этих кораблей нет.

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Ранее сегодня, 16 февраля, Гуменюк отметила, что корабельная группировка врага была свернута, штормовая погода усилилась, ракетоносители вынуждены были зайти в пункты базирования.

Что касается боевой работы на Левобережье Херсонской области пресс-секретарь отметила, что там враг не прекращает штурмовать.

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