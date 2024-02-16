За прошедшие боевые сутки украинские войска "отминусовали" у врага более 60 оккупантов и четыре крупнокалиберные пушки.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о текущей ситуации в море и на левом берегу Херсонской области. Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о текущей ситуации на направлении.

Гуменюк отметила, что погода способствует тому, что враждебная активность сейчас несколько уменьшилась. "Видим, что со сходом тумана - немного развеялся, по сравнению с предыдущими двумя днями, - нарастилась активность использования FPV-дронов. Но мы достаточно эффективно им противодействуем", - сказала она и добавила, что оккупанты продолжают использовать и беспилотники других конфигураций.

Пресс-секретарь также рассказала, что корабельная группировка врага была свернута, штормовая погода усилилась, ракетоносители вынуждены были зайти в пункты базирования. "Сейчас два корабля несут дежурство в районе Новороссийска, отслеживая обстановку, один в Азовском море", - сказала Гуменюк.

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Она также рассказала, что за прошедшие боевые сутки украинские войска "отминусовали" у врага более 60 российских оккупантов и четыре крупнокалиберные пушки.

Кроме того, на вопрос о боевой работе на Левобережье Херсонщины пресс-секретарь отметила, что там враг не прекращает штурмовать. В то же время она добавила, что если позапрошлой боевой эпохи оккупанты смогли на семь штурмов, то прошлой – только на три.

"Это говорит о том, что были нанесены мощные потери, собрать новые штурмовые группы было очень трудно. И мы это видим и слышим по радиоперехватам, что там происходят морально-психологические конфликты на этом фоне", - сказала Гуменюк.

Сколько еще кораблей РФ необходимо поразить - мнение эксперта

Как сообщал УНИАН, ранее капитан первого ранга запаса Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко выразил мнение, что если Украина повредит еще 20% российских кораблей, то в Черном море для России "ситуация может измениться очень драматично".

Рыженко отметил, что морские дроны сыграли очень существенную роль, и что Украина смогла достичь значительного результата после того, как начала операции боевых роев. Было уничтожено или повреждено почти 30 вражеских кораблей.

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