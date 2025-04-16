По словам Селезнева, важным остается процесс пополнения всем необходимым наших Сил обороны.

Российские оккупанты имеют достаточно далеко идущие планы, их диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за нашими Силами обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Фабрики новостей".

"Я думаю, что россияне действуют максимально рационально, и то, чем располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что враг имеет достаточно далеко идущие планы, не является новостью", - сказал он.

По словам Селезнева, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.

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"То, что враг будет пытаться создать ту самую санитарную буферную зону (это утверждение Путина) на территории нашей Сумщины, в перспективе и Черниговщины, это так же очевидно. Но в этой большой шахматной партии, которую ведут друг против друга российский Генштаб и украинский Генеральный штаб победит тот, кто сможет наиболее рационально использовать имеющиеся у него ресурсы. Фактор ресурсов является определяющим на поле боя. Та сторона, которая имеет в определенное время и месте достаточное количество ресурсов, она и выйдет победителем в этом противостоянии. Поэтому процесс пополнения всем необходимым украинских Сил обороны остается важным кейсом, который дает нам надежду", - пояснил эксперт.

Он отметил, что Путин стремится к полной капитуляции Украины и контроля за нашими Силами обороны. Эксперт сказал:

"Я не вижу каких-то сигналов о том, что Путин и его окружение готовы остановить войну. Путин стремится к полной капитуляции Украины, контролю за украинским вооружением, техникой, в принципе за всеми Силами обороны, чтобы в дальнейшем не подвергать опасности приграничные территории РФ... Россия хочет уничтожить нас, и у нас нет другого пути, чем с оружием в руках, уничтожать врага".

Война в Украине - какие цели РФ

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Евгений Дикий заявлял, что россиян устраивает заморозка войны только на условиях полной капитуляции Украины. В то же время аналитик подчеркнул, что Россия никогда и не отказывалась от такой идеи.

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