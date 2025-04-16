Также россияне разбрасывают из шахедов гранаты с отсроченной детонацией.

В Донецкой области зафиксирована новая коварная выдумка россиян - российские оккупанты на этот раз они оснастили несколько своих дронов-камикадзе капсулами с концентрированным газом-иритантом. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

Он отметил, что эти дроны были сбиты бойцами Сил обороны Украины и не попали в места массового скопления людей.

"Однако мы четко понимаем, что россияне не прекратят использовать химическое оружие. Поэтому призываю всех украинцев, и прежде всего жителей Донецкой области, быть осторожными с неизвестными предметами на улице и не подходить к обломкам шахедов, даже если дрон почти целый", - отмечает он.

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Филашкин сообщил, что россияне также разбрасывают из "шахедов" гранаты с отсроченной детонацией. По его словам, любой подозрительный предмет, особенно вблизи линии фронта, может быть опасным, поэтому его нельзя брать в руки и даже не подходить к нему. При этом добавил, что в таких случаях надо вызывать полицию и спасателей.

Использование россиянами ядовитых веществ на войне

Как сообщал УНИАН, в Центре противодействия дезинформации СНБО отмечали, что российская армия для ударов по Украине начала применять дроны-камикадзе типа "шахед", снаряженные ядовитыми веществами. В одном из БпЛА обнаружена капсула с иритантом ("CS") - высокотоксичным концентрированным боевым веществом раздражающего действия.

CS считают средством нелетального действия, но известны инциденты, во время которых случались смертельные случаи. Он способен быстро вызвать в организме человека раздражение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают через короткий отрезок времени после окончания действия.

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