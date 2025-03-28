РФ хочет за месяц дожать Украину до капитуляции: Дикий рассказал, удастся ли это Москве

Сейчас Россия бросает в бой на фронте все свои силы.

Российская армия за последние недели начала выдыхаться. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Уже было меньше штурмовых действий. А успешность штурмовых действий так вообще была очень низкой. И цена каждого погонного метра очень выросла. Но политика. У них был приказ вытеснить из Курщины любой ценой. Ведь Россия действительно рассматривает вариант, что может быть заморозка", - сказал Дикий.

Он добавил. что сейчас россиян устраивает заморозка войны только на условиях полной капитуляции Украины. В то же время Дикий подчеркнул, что Россия никогда и не отказывалась от такой идеи.

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"У них появился такой мощный козырь, как Дональд Трамп и команда. Они просто им помогают в этом дожимании. Они просто перешли на их сторону. И в этой ситуации российское политическое руководство отдало приказ - во-первых, кровь из носу выбить нас с так называемой канонической территории России. Чтобы когда речь пойдет о заморозке, мы не могли ставить вопрос о хотя бы частичном обмене территорий", - добавил Дикий.

Эксперт отметил, что имея поддержку от Соединенных штатов, России сейчас необходимо продемонстрировать военные успехи.

"А военных успехов в последние месяцы явно не было. И поэтому сейчас идет приказ - все, что осталось живое - бросать в бой. Именно в контексте переговоров, россиянам надо имитировать, что у них до сих пор вся инициатива, что они до сих пор контролируют ситуацию по всему фронту. У них приказ не экономить резервы. У них стоит даже дедлайн. Им Трамп подбросил еще один мяч с тем, что публично озвучил, что перемирие должно быть до Пасхи. Они хотят за месяц дожать нас до такого прекращения огня, которое по факту является нашей капитуляцией", - отметил Дикий.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне российский диктатор выступил с рядом заявлений. В частности он предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. В Белом доме отреагировали на это заявление Путина, подчеркнув, что власть в Украине выбирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

Также на заявления Путина отреагировали и в Центре противодействия дезинформации. Там отметили, что таким образом российский диктатор пытается затянуть переговорный процесс. Кроме того, там заявили, что Путин такими заявлениями унижает Трампа.

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