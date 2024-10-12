155-я бригада с первых дней войны участвовала в боевых действиях на украинском фронте и причастна к убийствам мирных жителей в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

Потери элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, принимавшей участие в битве за Угледар, который российские войска пытались занять с 2022 года, составляют 2,4 тысячи человек. Об этом говорится в документальном фильме "Русской службы Би-би-си".

Это 80% состава подразделения на момент начала российского вторжения в Украину: до войны в бригаде насчитывалось около 3 тысяч военнослужащих, а осталось 600.

Отмечается, что 155-я бригада с первых дней войны участвовала в боевых действиях на украинском фронте и причастна к убийствам мирных жителей в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

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С осени 2022 года ее сосредоточили на Угледарском направлении. В ноябре того же года российские военные блогеры сообщали о крупных потерях бригады во время наступления под Павловкой - в трех километрах от Угледара.

Они писали, что морпехи жаловались губернатору Приморья Олегу Кожемяко на значительные и "бесполезные" потери, которые сами военные оценивали в 300 человек за четыре дня. Министерство обороны страны-агрессора уверяло, что потери бригады за 10 дней наступления под Павловкой якобы не превышали 1% убитыми и 7% ранеными.

В феврале 2023 года начальник пресс-центра Таврического округа ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российскому командованию пришлось несколько раз доукомплектовывать бригаду: первый раз после боев в Ирпене и Буче, второй - после разгрома под Донецком, а третье пополнение было почти полностью уничтожено под Угледаром зимой прошлого года.

В настоящее время 155-я бригада действует в Курской области, куда ее перебросили в августе 2024 года после начала украинского наступления в российском регионе.

Война в Украине - потери РФ

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за сутки 10 октября ликвидировали около 1140 российских оккупантов. Как сообщают в Генштабе, общие потери врага с начала полномасштабной войны пока составляют около 666 340 человек.

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