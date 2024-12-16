В городе продолжаются городские бои.

Российские захватчики стирают город Торецк абсолютно до основания, но продвигаются крайне медленно. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телеканала "Киев24".

"На Торецком направлении - идут городские бои. Это очень сложный тип боя. И там враг совершил 11 штурмовых действий. Особенность такова, что здесь враг использует артиллерию, стирает город Торецк абсолютно до основания. Использует авиацию, использует КАБы. От города почти ничего не осталось, в конце концов как и от других населенных пунктов на этом направлении", - сказала Бобовникова.

Она сообщила, что украинские защитники находятся в обороне и отражают огромное количество штурмов. Всего за прошедшие сутки на этом направлении оккупанты совершили 31 штурм.

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"Мы держимся достойно. Мы не даем врагу продвигаться. Ни на одном из направлений враг у нас не продвинулся и уже очень долгое время. Особенно рядом с Торецком... там враг теряет очень огромное количество личного состава, огромное количество техники, однако, продвигается крайне медленно. Цена, которую они платят за продвижение - просто невероятная. Это - огромная мясорубка для россиян", - подчеркнула она.

Ситуация в районе Торецка

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" опубликовала фото разрушенного Торецка. Город выглядит изуродованным в пепелище.

16 декабря главный сержант роты ударных БПЛА 109-бригады Егор Фирсов сообщил, что оперативная ситуация на Торецком направлении остается неизменно сложной. В Торецке, где продолжаются тяжелые бои, смежные украинские дроновые подразделения готовят сюрприз российским оккупантам, чтобы максимально выбивать врага в городе с занятых позиций.

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