Фирсов отметил, что в городе стоит опытная бригада украинских сил - "наши ребята максимально держатся".

Оперативная ситуация на Торецком направлении остается неизменно сложной. В Торецке, где продолжаются тяжелые бои, смежные украинские дроновые подразделения готовят сюрприз российским оккупантам, чтобы максимально выбивать врага в городе с занятых позиций.

В эфире телемарафона главный сержант роты ударных БПЛА 109-бригады Егор Фирсов отметил, что линия обороны за которую отвечает их бригада находится рядом с Торецком и они также помогают смежным подразделениям. В частности, летают FPV- дронами очень далеко в сторону Донецка, вплоть до Авдеевки.

"Смежникам откровенно сложно, мы им помогаем. Летаем туда как раз дронами в сторону наступления противника. Враг пытается прорвать по нашему направлению и выйти на рубежи в направлении Константиновки. И в другую сторону мы летаем, например, дорога, которая идет более на Авдеевское направление. Туда враг разворачивает из Авдеевки на Покровск также наступление", - акцентировал он.

Видео дня

Военный добавил, что тактика россиян неизменна - это атаки малыми группами. Их подразделение ударных БпЛА пытается сжечь всю технику противника, которую видит. Фирсов подчеркнул:

"Наши коллеги используют немножко другие FPV-дроны - с осколочными зарядами и пытаются уничтожить больше пехоты. Потому что малые группы вражеской пехоты продвигаются постоянно и довольно трудно с ними иметь дело. Если едет танк или "буханка" их легче уничтожить. А вот когда оккупанты сквозь разбегаются, надо иногда не кумулятивные, а осколочные боеприпасы, чтобы они все были уничтожены".

По словам военного, в городе Торецк происходят бои, там стоит опытная бригада украинских сил, которая пытается сдерживать врага.

"Определенные детали я не могу разглашать, наши ребята максимально держатся. Там, кстати, мы со смежными подразделениями хотим устроить врагу сюрприз", - отметил главный сержант роты ударных БПЛА.

Фирсов добавил, что сейчас беспилотные подразделения готовят дроны на оптоволокне, которыми можно будет пользоваться в городах.

"Там не будет радиогоризонта, радиочастот. Дроны будут использоваться на такой цепочке, проводке - это называется оптоволокно. И вот мы будем все чаще использовать дроны в Торецке, чтобы максимально выбивать врага уже с занятых позиций. Там они закрепились в некоторых домах. Местность мы знаем хорошо, поэтому будем пытаться выбить их оттуда", - акцентировал он.

Также по сравнению с ситуацией год назад или даже два, россияне очень значительно уменьшили использование техники и штурмуют волнами пехотных групп. Военный отметил, что такой истории, как раньше, когда видели целые танковые колонны - такого нет. В лучшем случае вражескую пехоту из техники сопровождает какая-то БМП или БТР, оборудованные РЭБом. Фирсов добавил:

"Превращаются в некое страшилище, оборудованное кучей мешков, которые сваливают как защиту от FPV дронов. В основном идет пехота-"мясо". Волны одна-вторая-третья и даже четвертая. Эти пехотные группы уходят. Другие наши подразделения пытаются этими бомберами с осколочными боеприпасами их остановить. Техники стало значительно меньше".

Война в Украине - ситуация в Торецке

Как сообщал УНИАН, город Торецк в Донецкой областиполностью разрушен врагом. В заметке под фотографиями города, опубликованными на официальной странице 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" отмечается, что все в огне и копоти. Украинские защитники проводят непрерывную разведку в Торецке, а между полетами сушат дроны феном.

По неофициальным данным также сейчас очень сложная ситуация на Покровском направлении в населенном пункте Успеновка, там затруднена логистика, что может означать оперативное окружение.

На днях Defense News писал, что смертоносные FPV-дроны стали настоящим кошмаром для обеих сторон в войне. Как отмечает советник вашингтонского Центра военно-морского анализа Сэм Бендетт, системы РЭБ на самом деле не решают проблему нейтрализации дронов. Поэтому, по обе стороны фронта активно ищут возможность дать пехоте такое стрелковое оружие, которое могло бы дешево и надежно сбивать беспилотники, но "пока результатов нет".

Вас также могут заинтересовать новости: