Российскому министру показали БМП CV-90.

В Министерстве обороны России заявили, что Сергей Шойгу прибыл на Лиманcкое направление.

Опубликовано видео, где российский министр садится на борт вертолета. Он провел совещание в пункте управления оккупационной группировки войск "Центр", после чего осмотрел захваченную оккупантами шведскую боевую машину пехоты CV-90.

Командующий захватнической группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что оккупанты ударили по ней из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Шойгу поднялся на БМП, осматривая машину и слушая о ее недостатках от Мордвичева.

Ситуация на Лиманском направлении

Напомним, в конце июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский приезжал на Бахмутское и Лиманское направления.

Вчера он заявил, что на Лиманском и Купянском направлениях украинские силы ежедневно срывают планы российских оккупантов, нанося им потери в технике и личном составе

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