Уже несколько дней оккупанты перевозят через Мариуполь БК и живую силу.

Российские оккупанты перебрасывают резервы вместе с боекомплектами из Запорожской области через Мариуполь на север Донецкой области.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram. "Два дня подряд наблюдаем передвижение колоннами живой силы с БК из Запорожской области через Мариуполь на северное направление Донецкой области", - заявил он.

Одновременно, по словам Андрющенко, враг возобновил активную тренировку ствольной артиллерией на полигоне на северо-востоке от Мариуполя.

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"Можем утверждать, что россияне начали активную переброску резервов с юга и активизировали тренировки для ускорения формирования новых. Из хороших новостей, все указывает на отказ или перенос по срокам планов увеличения давления на юге. Здесь все решает север и удастся ли россиянам иметь результативность", - отметил советник мэра Мариуполя.

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Проект DeepState заявил, что оккупанты продвинулись на востоке Украины. В частности, враг оккупировал несколько населенных пунктов в Донецкой области. "Враг оккупировал Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке (граница Харьковской области с РФ, - ред.), Северном, возле Дружбы, Евгеновки и Новопокровского (Донецкая область, - ред.)", - отметили аналитики.

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