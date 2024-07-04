Российские оккупанты продвинулись на востоке Украины. В частности, враг оккупировал населенные пункты Сокол и Восход в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. Кроме того, россияне продвинулись на нескольких участках в Харьковской и Донецкой областях.
"Враг оккупировал Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке (граница Харьковской области с РФ, – ред.), Северном, возле Дружбы, Евгеновки и Новопокровского (Донецкая область, – ред.)", – говорится в сообщении.Видео дня
Война в Украине: ситуация на фронте
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 3 июля, и до 22:00 на передовой произошло 135 боевых столкновений. В частности, российские захватчики на Харьковском направлении 11 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Липцев, Волчанска и Глубокого.
Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где было зафиксировано 34 штурмовых и наступательных действия со стороны противника. "Горячо" и на Торецком направлении, там россияне 17 раз пытались потеснить украинских защитников вблизи Делиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.
Ранее командир разведывательного взвода 92-й ОШБР с позывным "Котя" рассказал, что на Харьковском направлении Силам обороны Украины удалось немного оттеснить оккупантов.