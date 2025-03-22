Зеленский прибыл с визитом в Донецкую область (видео)

Президент поблагодарил защитника и защитниц и отдал дань уважения всем павшим воинам.

В субботу, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Донецкую область.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. На коротком видео президент осмотрел флаги боевых подразделений и стелу, посвященную Герою Украины Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи". Кроме того, Зеленский сделал несколько фото с гражданскими и военными возле легендарной стелы Донецкой области.

"Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Дань уважения всем павшим героям. Спасибо всем, кто помогает Украине и поддерживает нас", - написал президент.

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Перспективы прекращения огня в Украине - что известно

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки предложили ввести 30-дневное перемирие на фронте. Украина сразу согласилась, однако Россия выдвинула ряд своих условий.

Так, кремлевский правитель Путин хочет, чтобы на время "перемирия" Запад прекратил поставлять Украине оружие и разведывательную информацию, а украинская власть остановила мобилизацию и подготовку новых бойцов.

После телефонного разговора Трампа и Путина стало известно, что Россия якобы прекратит атаки на украинскую энергетику. После этого РФ активизировала массированные беспилотные удары по Украине.

Ранее Трамп заверил, что уже очень скоро достигнет полного прекращения огня между Россией и Украиной. Политик сказал журналистам, что прямо во время их разговора продолжаются переговоры "о разделе территории" между двумя странами. Он хочет прекратить войну, чтобы "остановить убийства и сэкономить американские деньги":

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