Ситуация на Покровском направлении - постоянно в информационном поле. И стоит отметить, что для россиян очень важно даже не выход на Покровск, как таковой. Не только выход на границы Донецкой области в ближайшее время или, тем более, движение в сторону Днепропетровской области. Для них сверхважно - выдавить наши войска из Угледара.

Здесь они пытаются давить на наши гарнизоны - Кураховский и Угледарский. Они для россиян - как кость в горле. Поэтому враг пытается большими клещами охватить территорию с выходом на Покровск с востока, а также пытается выдвинуться с юга - со стороны Старомайорска и Урожайного. В то же время россияне пытаются создать меньшие клещи - с юга, севера и востока, чтобы окружить сам Угледар.

Пока Силы обороны Украины находятся в районе Угледара, для врага это направление - очень опасное. Ведь с этого плацдарма можно доставать до всех сухопутных дорог в Крым. Так, из Ростова железная дорога идет через Волноваху - это совсем недалеко от Угледара. Немного на юг - и из Угледара можно добраться до моста через реку Кальмиус. Так же из Угледара можно добраться до сухопутных трасс в районе Мариуполя. Там всего 80 километров, поэтому, по большому счету, могут отработать, например, HIMARS.

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Чего стоит ждать от врага в ближайшее время?

Сейчас у россиян стоит задача решить вопрос Угледарского гарнизона.

Поэтому, упершись в нашу оборону на Покровском направлении, они будут атаковать южнее. Вполне логично, если это и будет задачей России на время осенней наступательной кампании.

На фоне событий в Курской области и массовой операции РФ под Покровском, возникает вопрос: откуда у россиян резервы для того, чтобы открывать еще один активный участок фронта? Но стоит понимать, что речь идет не о резервах - задействованные для наступления войска у них там стоят уже давно. Эта операция россиян была продумана в рамках летней наступательной кампании. По замыслу врага, эти его силы и должны были начать наступление на Угледар после того, как будут перейдены основные линии снабжения Угледарского гарнизона. Раньше для них это было бы самоубийством - мы уже видели, когда на том направлении Силы обороны полностью уничтожили две бригады морпехов врага.

Поэтому россияне ждали. Развернутые в районе Волновахи резервы - всегда там были и ждали подходящего момента. И как только враг дошел до Покровска и получил возможность давить с севера на Угледар, началась эта операция.

Подлила масла в огонь и мысль россиян о том, что мы там можем начать определенную ротацию. Ведь именно благодаря ротациям наших сил РФ, в свое время, получила большинство "побед" - россияне таким образом выдавливали нас и из Авдеевки, и из Очеретино, из части Часового Яра, Торецка... Все прорывы, которые удалось россиянам, были сделаны во время таких ротаций.

Что касается перспектив для Сил обороны, в течение последних нескольких дней россияне нигде не продвигаются на Покровском направлении - там их удалось остановить. Александр Сырский провел там несколько дней, несколько бригад туда были заведены. Наиболее оптимальный вариант: если Кураховское и Угледарское направления сейчас также попытаются усилить, а где-то (чтобы уменьшить ширину фронта и попытаться дотянуть до глубокой осени) - немного отойти, особенно в районе Невельского.

Придут дожди, россияне не смогут двигаться нормально. Ситуация для них значительно усложнится: они будут в полях донецкого чернозема, и двигаться на технике будет невозможно.

Усложняет для врага ситуацию еще и то, что их клин до Покровска по ширине фронта узкий - до 20 км. А по длине длинный - до 50 км. Это очень опасное состояние для россиян. И если в таком состоянии мы их остановим до этого момента, то в течение зимы они там будут уничтожены с флангов. Но это - только при условии, если у нас будет достаточное количество сил и средств.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе