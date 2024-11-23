Россияне свозят к линии фронта танкистов из Бурятии.

Агент партизанского движения АТЕШ разведал одну из баз ВС РФ вблизи линии фронта в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, на базу постоянно приезжают машины, высаживают военных и сразу уезжают, не оставляя техники.

"По словам агента, это танкисты из Бурятии, которые готовятся к участию в наступлении на этом направлении", - отмечают в АТЕШ.

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Кроме того, сообщается о конфликтах между российскими военными и бурятами, которые заканчиваются смертельными случаями – агент сообщает о трех "двухсотых".

"Недовольство бурятов продолжает расти, что приводит к частым случаям издевательств и унижений россиян, провоцируя ещё большую напряжённость внутри подразделений", - отмечают в АТЕШ.

Донецкая область - ситуация на фронте

По данным DeepState, враг продвинулся возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

Также аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщал, что российские оккупанты в настоящее время захватили 25% Курахово, ситуация в городе критическая.

Как отметил полковник Андрей Билецкий, командир Третьей штурмовой бригады, сейчас ситуация на поле боя в определенной степени даже сложнее, чем была весной 2022 года. В следующие несколько месяцев держать оборону будет еще труднее из-за зимних погодных условий.

По его мнению, наступление зимы и ухудшение погодных условий продвижение оккупационных войск не остановят, ведь враг шествует малыми группами пехотинцев, а не техникой, которая может застрять в грязи. Зато зимняя погода вполне может осложнить нашу оборону из-за сложностей в применении всех типов БпЛА, в частности разведывательных и FPV-дронов.

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