Он отметил, что Киев прислушается к любым советам о том, как добиться "справедливого мира".

Украина не готова идти на компромисс с Россией и отдавать какую-либо территорию ради прекращения войны.

Об этом заявил глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос о заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро завершить войну, пишет Reuters.

Он детализировал, что Киев прислушается к любым советам о том, как добиться "справедливого мира". "Но мы (не готовы) идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", - сказал он.

Видео дня

На вопрос, как Украина оценивает, предложение Трампа закончить войну, Ермак ответил: "Честный ответ: я не знаю. Посмотрим".

Трам и его заявления о войне в Украине

Трамп заявил во время дебатов на прошлой неделе, что, если он станет президентом, то быстро разрешит войну в Украине. При этом он не раскрыл подробностей о том, как он это сделает. Но два ключевых советника Трампа представили ему план, который будет включать в себя угрозу сократить помощь США, если Киев не начнет переговоры с Москвой.

Однако в ходе дебатов Трамп заявил, что не принимает условия Путина о прекращении войны.

Вас также могут заинтересовать новости: