В июле прошлого года наши военные поехали в Испанию, чтобы пройти обучение на этом ЗРК.

Испания собирается передать Украине ЗРК Hawk и все необходимые материалы. Ожидается, что к сентябрю наша страна будет иметь полностью готовую к эксплуатации установку, которая усилит потенциал противовоздушной обороны.

Как сообщает Минобороны Испании, об этом заявила глава оборонного ведомства Маргарита Роблес в разговоре с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они провели рабочую встречу в режиме видеоконференции днем в среду, 24 июля. Роблес в это время находилась на авиабазе Торрехон-де-Ардос.

Во время встречи глава Минобороны Украины предоставил обновленную информацию о ситуации на местах, а также поделился наиболее насущными потребности Вооруженных сил. Кроме того, Умеров поблагодарил Испанию за важную и безусловную поддержку.

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Роблес же подробно рассказала коллеге о предстоящих поставках военного оборудования. По ее словам, был достигнут значительный прогресс в обучении украинских военнослужащих. В частности, было подготовлено 5 тысяч солдат.

В ноябре прошлого года наши защитники прибыли в Испанию для обучения по использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk.

Усиление украинской ПВО

В июле Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали, как американский зенитный комплекс HAWK ("Ястреб") защищает наше небо от вражеских воздушных целей. Это оружие предназначено для ликвидации различных ракет, однако нашим воинам удалось благодаря ему сбивать и дроны типа "Шахед".

В последние месяцы союзники Украины отреагировали на все более настойчивые призывы президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества систем ПВО большой дальности. И теперь самой большой проблемой ПВО Украины станет нехватка ракет, а не пусковых установок и радаров, которые их поддерживают.

Недавно США призвали союзников по НАТО передать Украине все доступные системы ПВО, которыми они могут поделиться.

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