Иногда рабочий день с ночи не заканчивается, поделился оператор ЗРК HAWK.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали, как американский зенитный комплекс HAWK ("Ястреб") защищает наше небо от вражеских воздушных целей. Это оружие предназначено для ликвидации различных ракет, однако нашим воинам удалось благодаря ему сбивать и дроны типа "Шахед".

В ВСУ показали яркое видео, на котором заснято, как ЗРК HAWK работает на украинской территории. Оператор-наводчик этого оружия Александр рассказал об особенностях своей работы. "Рабочий день у нас по-разному начинается. Он бывает с ночи не заканчивается. Это уже зависит от того, как обстрелы идут. Впервые, как я захватил цель, было очень много адреналина, нервничал очень сильно. А сейчас уже привык, не обращаю на это внимание", - поделился защитник.

Кроме того, Александр поделился, с какой самой тяжелой ситуацией столкнулся во время работы. "Самое тяжелое - это Х-59 (авиационная ракета, - Ред.) пустили, Х-69 были. И они меняли постоянно высоту и шли как раз в нашу сторону, прямо на нас. Их три штуки было сразу. Тогда было тяжелее всего", - сказал оператор ЗРК.

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Власти США в 2022 году начали предоставлять Украине мобильные ракеты-перехватчики HAWK. Дальность поражения этого оружия - от 1,5 до 40 километров. В конце июня агентство Reuters узнало, что украинскому государству "светит" новый американский пакет помощи в который, в частности, должны войти ракеты-перехватчики MIM-23 HAWK.

Стоит отметить, что россияне уже много раз обстреливали украинскую землю ракетами и дронами. Украинские воины активно противостоят вражеским ударам с воздуха. По состоянию на 6 июля уже ликвидирована 2351 российская крылатая ракета и 11809 вражеских дронов оперативно-тактического уровня.

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